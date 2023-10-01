  • 14 октября 202314.10.2023суббота
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

795 тысяч рублей получили победители второй волны конкурса "Моя идея"

Общество, 18:37 14 октября 2023

Мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

12 проектов от представителей Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима и Заводоуковска получили поддержку по итогам второй волны конкурса молодежных инициатив "Моя идея".

Грант в размере 100 тыс. рублей получили тюменцы Алеся Никитина и Андрей Кулаков. Проект Алеси Никитиной "#МЫРИСУЕМ" представляет собой программу коррекции эмоциональной и коммуникативной сферы детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и находятся в социально-опасном положении. Андрей Кулаков представил инициативу для семейных путешествий "В погоне за белым соболем".

Екатерина Багаева из Тюменского района получила грант в размере 95 тыс. рублей на проект "Герои нашего времени". Его участники снимут мини-фильмы о военных, ветеранах войны и волонтерах, встретятся с представителями патриотических направлений.

С полным списком победителей можно ознакомиться в группе мультицентра "Моя территория" ВКонтакте, пишет Moi-portal.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Моя идея

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 14.10.2023Тюменских автолюбителей предупредили об опасностях на осенних дорогах
20:30 14.10.2023Премьера фильма о Владиславе Крапивине состоялась в Тюмени
19:38 14.10.2023Более 600 участников объединил Всероссийский фестиваль казачьей культуры в Тобольске
18:37 14.10.2023795 тысяч рублей получили победители второй волны конкурса "Моя идея"