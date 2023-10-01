795 тысяч рублей получили победители второй волны конкурса "Моя идея"

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

12 проектов от представителей Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима и Заводоуковска получили поддержку по итогам второй волны конкурса молодежных инициатив "Моя идея".

Грант в размере 100 тыс. рублей получили тюменцы Алеся Никитина и Андрей Кулаков. Проект Алеси Никитиной "#МЫРИСУЕМ" представляет собой программу коррекции эмоциональной и коммуникативной сферы детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и находятся в социально-опасном положении. Андрей Кулаков представил инициативу для семейных путешествий "В погоне за белым соболем".

Екатерина Багаева из Тюменского района получила грант в размере 95 тыс. рублей на проект "Герои нашего времени". Его участники снимут мини-фильмы о военных, ветеранах войны и волонтерах, встретятся с представителями патриотических направлений.

С полным списком победителей можно ознакомиться в группе мультицентра "Моя территория" ВКонтакте, пишет Moi-portal.ru.