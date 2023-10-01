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Экспериментальный спектакль с участием подростков покажут в тюменском "Космосе"

Общество, 12:36 14 октября 2023

«РяДом» театральный центр | Тюмень | Фото: «РяДом» театральный центр | Тюмень

Тюменцев приглашают на экспериментальный спектакль "Лес. Вглядываясь в другого" в МТЦ "Космос" 18 октября. Постановка стала победителем фестиваля тюменских театров "Шоу-кейс". Вход по предварительной регистрации, сообщает Мегатюмень.

Семь актрис-подростков рассмотрят истории известных творческих личностей. Это поможет им соприкоснуться с ними и узнать что-то новое про себя.

В жанре сторителлинга — "искусства рассказа" они поделятся историями писателя-сатирика и юмориста Михаила Задорнова, советского и российского композитора Юрия Ханона, французского государственного деятеля императора Наполеона Бонапарта и других.

Как рассказала художественный руководитель театральной мастерской "ТеМа" Светлана Ханжина, отправной точкой для спектакля стала цитата философа Владимира Бибихина "Узнать себя можно, вглядываясь в другого".

По словам руководителя Молодежного театрального центра "Космос" Оксаны Сысоевой, "Шоу-кейс" тюменских театров — это возможность для развития экспериментального театра в Тюмени и на юге Тюменской области.

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# МТЦ Космос

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