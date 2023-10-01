Прямой рейс из Тюмени в Таиланд запустят в ноябре
Общество, 13:27 14 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Прямые рейсы из Тюмени в Пхукет открывает с 10 ноября авиакомпания Azur Air. Полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года, сообщает пресс-служба аэроорта Рощино.
Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 767. Вылет из Тюмени – в 21 час, прибытие на Пхукет – в 12 часов 30 минут (время местное для каждого аэропорта).
Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператором. Билеты реализуются в составе турпакета.