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Прямой рейс из Тюмени в Таиланд запустят в ноябре

Общество, 13:27 14 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прямые рейсы из Тюмени в Пхукет открывает с 10 ноября авиакомпания Azur Air. Полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года, сообщает пресс-служба аэроорта Рощино.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 767. Вылет из Тюмени – в 21 час, прибытие на Пхукет – в 12 часов 30 минут (время местное для каждого аэропорта).

Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператором. Билеты реализуются в составе турпакета.

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# авиаперевозки , Рощино

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