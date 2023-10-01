Работы тюменцев представили на выставке "Большой Урал XIII"

| Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области

100 работ тюменских авторов представили на выставке "Большой Урал XIII" в Екатеринбурге. Среди них картины Михаила Гардубея, Александра Новика, Юрия Юдина, Ольги Трофимовой, Александра Васильева, Ильдара Хабисова и других мастеров.

Также представлены графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Большой Урал XIII" — продолжение цикла выставок в федеральных округах страны. Экспозиция включает более 500 работ от 340 авторов. В Екатеринбурге выставка будет работать по 15 января 2024 года в международном центре искусств "Главный проспект" (Проспект Ленина, 8).