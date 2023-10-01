Тобольские врачи успешно лечат тяжелые спортивные травмы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Операции при разрыве передней крестообразной связки - ещё одно направлений, которое успешно освоили травматологи Областной больницы № 3 в Тобольске, сообщает пресс-служба медучреждения.

Чаще всего разрыв этой связки врачи наблюдают у молодых людей, ведущих активный образ жизни, поэтому такую травму относят к спортивным, из разряда самых тяжёлых. Она занимает второе место по распространённости после травм мениска.Повреждение сопровождается щелчком в колене, появляется слабость и нестабильность в коленном суставе и невозможностью продолжать физическую активность. Затем возникает отек, становится трудно сгибать и разгибать ногу в суставе.

Оперативное лечение позволяет восстановить связочную поверхность путём трансплантации из собственной связки пациента или сухожилий различных групп мышц. Уже 15 таких вмешательств провели травматологи ОБ № 3 Марат Губайдулин и Артём Рустамов.

"Все манипуляции на суставе мы производим малоинвазивно – через несколько проколов и под контролем видеоартроскопа, что значительно уменьшает травматичность и позволяет пациенту быстрее восстановиться. После операции пациент наблюдается в стационаре несколько дней. При своевременном обращении за медицинской помощью функции сустава полностью восстанавливаются, занятия спортом можно начинать уже через три месяца", – рассказал заведующий травматологическим отделением ОБ № 3 Марат Губайдулин.