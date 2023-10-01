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Сплошная проверка водителей на трезвость прошла в Тюмени

Общество, 09:11 15 октября 2023

скриншот видео ГИБДД Тюменской области | Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области

Сплошная проверка водителей на трезвость прошла в Тюмени 15 октября.

В ней приняли участие заместитель начальника городского отдела ГИБДД Александр Постовик, заместитель командира полка ДПС Андрей Бетц и заместитель руководителя управы Ленинского АО Юрий Верхоланцев.

Так, по результатам мероприятия, 23-летний водитель Jaguar снял темную пленку со стекол. Это первый его штраф за незаконную тонировку. Водитель Toyota растонировал ее в присутствии автоинспекторов третий раз в этом году.

Юрий Верхоланцев призвал водителей соблюдать ПДД.

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