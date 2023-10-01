Сплошная проверка водителей на трезвость прошла в Тюмени
Общество, 09:11 15 октября 2023
| Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области
Сплошная проверка водителей на трезвость прошла в Тюмени 15 октября.
В ней приняли участие заместитель начальника городского отдела ГИБДД Александр Постовик, заместитель командира полка ДПС Андрей Бетц и заместитель руководителя управы Ленинского АО Юрий Верхоланцев.
Так, по результатам мероприятия, 23-летний водитель Jaguar снял темную пленку со стекол. Это первый его штраф за незаконную тонировку. Водитель Toyota растонировал ее в присутствии автоинспекторов третий раз в этом году.
Юрий Верхоланцев призвал водителей соблюдать ПДД.