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Владимир Якушев: быть папой – значит быть опорой и защитой своей семьи

Общество, 10:04 15 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Быть папой – значит быть опорой и защитой своей семьи,- отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей региона с Днем отца.

"Собственным примером показывать, что такое любовь и ответственность. Знакомить ребёнка с окружающим миром и позволять ему делать самостоятельные шаги. Всегда быть готовым прийти на помощь, совершать для детей невозможное и от души с ними веселиться, - сказал ВладимирЯкушев. - Отцовство – это сложная, но прекрасная миссия. Помните: для своих детей вы всегда настоящие герои - сильные, смелые и надёжные. Соответствуйте их представлениям. Становитесь лучше ради них. И знайте: в ваших силах воспитать поколения, которые обеспечат России великое будущее".

Полпред пожелал отцам терпения, благополучия, здоровья.

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# Владимир Якушев , День отца

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