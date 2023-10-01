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Роспотребнадзор предупреждает о скрытой соли в колбасах, майонезе и сыре

Общество, 13:43 15 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Много скрытой соли содержится в сосисках и колбасах, майонезе и в соусах на его основе, в сырах и хлебе, предупреждает Роспотребнадзор. Поэтому современные люди потребляют соли в 2-4 раза выше суточной нормы.

Это опасная тенденция, пишет КП-Тюмень, поскольку у сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертонии "солевое" происхождение. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым потреблять менее 5 гр. соли в день. Это одна чайная ложка. Основную долю соли, 60-70 процентов, человек получает из магазинных продуктов питания.

"Есть меньше соли рекомендую людям с эпизодически повышенным артериальным давлением, пациентам с артериальной гипертонией, с сердечной недостаточностью, с болезнями почек и печени", - подчеркнула врач-терапевт Марина Васюкова.

По словам экспертов, морская соль полезнее, чем поваренная и каменная. В составе морской соли - натрий, хлор, кальций, калий, фосфор, магний, марганец, цинк, железо, селен, медь, кремний, йод. Она – природный источник микроэлементов, необходимых организму человека.

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# диета , Роспотребнадзор , сердечно-сосудистые заболевания

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