Роспотребнадзор предупреждает о скрытой соли в колбасах, майонезе и сыре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Много скрытой соли содержится в сосисках и колбасах, майонезе и в соусах на его основе, в сырах и хлебе, предупреждает Роспотребнадзор. Поэтому современные люди потребляют соли в 2-4 раза выше суточной нормы.

Это опасная тенденция, пишет КП-Тюмень, поскольку у сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертонии "солевое" происхождение. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым потреблять менее 5 гр. соли в день. Это одна чайная ложка. Основную долю соли, 60-70 процентов, человек получает из магазинных продуктов питания.

"Есть меньше соли рекомендую людям с эпизодически повышенным артериальным давлением, пациентам с артериальной гипертонией, с сердечной недостаточностью, с болезнями почек и печени", - подчеркнула врач-терапевт Марина Васюкова.

По словам экспертов, морская соль полезнее, чем поваренная и каменная. В составе морской соли - натрий, хлор, кальций, калий, фосфор, магний, марганец, цинк, железо, селен, медь, кремний, йод. Она – природный источник микроэлементов, необходимых организму человека.