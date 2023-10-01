Тюменские ученые следят за состоянием водных объектов в регионе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученые ЗапСибНОЦ следят за состоянием водных объектов в Тюменской области.

Как сообщает информационный центр правительства региона, биологические угрозы и потенциальные риски обеспечения жителей региона питьевой водой выявляют исследователи лаборатории AquaBioSafe Тюменского государственного университета.

В коллективе трудятся студенты, аспиранты, молодые научные сотрудники, ученые мирового уровня из ТюмГУ и другие эксперты, например, из Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. Ученые выезжают в экспедиции для сбора образцов живых организмов в водоемах и почве, полученные образцы пропускают через фильтры и выделяют ДНК микроорганизмов, анализируют и оценивают состояния водных объектов.