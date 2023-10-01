Зимнюю униформу и аптечки доставили участникам СВО из Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зимнюю униформу, берцы, рюкзаки, наколенники и налокотники, аптечки доставили военнослужащим инженерного полка из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

"Дорогие тюменцы, дорогие земляки, получаем тактическое имущество на личный состав для выполнения задач. Спасибо огромное! Спасибо большое администрации Тюменской области за заботу и поддержку. Вместе победим!", – сказали бойцы.

Поддержать военнослужащих может каждый. Как принять участие в акции "100 миллионов для Победы", можно узнать по ссылке.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.