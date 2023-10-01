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Тюменскую область отметили в двух номинациях форума "Вместе — ради детей!"

Общество, 16:07 16 октября 2023

департамент соцразвития Тюменской области | Фото: департамент соцразвития Тюменской области

Делегацию Тюменской области признали лидером в двух номинациях XIV Всероссийского форума "Вместе — ради детей". Мероприятие организовано Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Тюменскую область отметили в номинации "Вместе — ради будущего" за успешные социальные практики помощи детям, воспитывающихся в семьях участников СВО, и в номинации "Лидеры форума" — за организацию мероприятий деловой программы форума, сообщает департамент социального развития региона.

Форум прошел в Нижнем Новгороде с 11 по 13 октября. В нем приняли участие около 600 специалистов социальных учреждений и общественных организаций, работающих с семьями и детьми, а также руководители органов местного самоуправления. Тюменская область выступила организатором площадки "Зал друзей: мой край — моя Россия"", где участники форума представили этнокультурные особенности своих регионов.

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