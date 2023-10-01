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В Тюмени займутся сохранением дома Селеверстова — Брандта

Общество, 16:40 16 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектную документацию для проведения работ по сохранению "Дома С.Г. Селеверстова — Л.Х. Брандта" (ул. Комсомольская, 6) разработают в Тюмени. Финансирование работ осуществляется за счет частных средств, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Объект нашел своего инвестора в рамках конкурса, который состоялся весной этого года", — сообщают в комитете.

Постройка дома датируется 1905 годом.

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