Проект библиотекаря из Ишима вошел в десятку лучших в России

| Фото: предоставила Ольга Балакина | Фото: предоставила Ольга Балакина

Ишимский библиотекарь Ольга Балакина вошла в число десяти победителей всероссийского просветительского конкурса "Культурное наследие". Он проводился в два этапа. 200 победителей заочного тура со всей страны собрались на финал в Москве.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила автор проекта.

По ее словам, участники выступали в двух возрастных категориях – от 12 до 18 лет и от 18 до 35 в десяти номинациях.

"Конечно, волновались, хотя за спиной множество презентаций. Но они в большинстве проходят в стенах родной библиотеки. Для меня это было первое выступление на всероссийском уровне", - рассказала молодой специалист.

| Фото: предоставила Ольга Балакина | Фото: предоставила Ольга Балакина

Она добавила, что волнение прошло сразу после выхода на сцену. Оказалось, члены жюри не просто слышали, а хорошо знают об Ишиме. Они поблагодарили жителей небольшого города из Тюменской области за активный сбор книг для детей из Луганской и Донецкой Народных Республик.

Ольга Балакина представила коллегам проект "Звездная роща", который предполагает создание необыкновенного сказочного уголка природы в черте города – Березовой роще. Это памятник природы регионального значения, в котором водится множество птиц и ручных белок.

| Фото: предоставила Юлия Дериглазова | Фото: предоставила Юлия Дериглазова

"Думаю, молодой и современный взгляд на благоустройство территории помог бы создать эффективное, эргономичное пространство в городе, которое итак любимо ишимцами, а после станет еще более притягательным местом для отдыха, прогулок и встреч", - подчеркнула девушка.

По итогам защиты авторам десяти самых актуальных и интересных проектов вручили сертификаты и книги. А также билеты на посещение самого большого колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы".

| Фото: предоставила Ольга Балакина | Фото: предоставила Ольга Балакина

Добавим, всероссийский конкурсный проект "Культурное наследие" направлен на содействие формированию качественной культурной среды с вовлечением молодежи в реализацию мероприятий по эффективному развитию сферы культуры, искусства, досуга и креативных индустрий на территории Российской Федерации.

| Фото: предоставила Ольга Балакина | Фото: предоставила Ольга Балакина

Инна Кондрашкина