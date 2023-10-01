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В Тюменском районе бывшие супруги смертельно поссорились

Происшествия, 15:45 16 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюменского района, обвиняемая в причинении смертельного ранения бывшему супругу, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 27 августа 2023 года 46-летняя обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 48-летним бывшим супругом в частном доме в селе Червишево Тюменского района. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности, в результате которого злоумышленница схватила со стола нож и нанесла один удар бывшему супругу в область грудной клетки. От ранения через непродолжительное время потерпевший скончался.

В ходе допроса женщина рассказала следователю об обстоятельствах и мотивах совершенного преступления. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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