В Тюменском районе бывшие супруги смертельно поссорились

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюменского района, обвиняемая в причинении смертельного ранения бывшему супругу, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 27 августа 2023 года 46-летняя обвиняемая распивала спиртные напитки со своим 48-летним бывшим супругом в частном доме в селе Червишево Тюменского района. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве ревности, в результате которого злоумышленница схватила со стола нож и нанесла один удар бывшему супругу в область грудной клетки. От ранения через непродолжительное время потерпевший скончался.

В ходе допроса женщина рассказала следователю об обстоятельствах и мотивах совершенного преступления. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.