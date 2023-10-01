80 тысяч тонн зерновых собрали аграрии Юргинского района
Экономика, 17:02 16 октября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
80 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур собрали с 28 тыс. га аграрии Юргинского района. Урожайность составила 29 центнеров с гектара, сообщил глава района Виктор Васильев в своем ТГ-канале.
Под посев будущего года хозяйства засыпали 100 % семенного материала. Продолжается накопление материально-технических ресурсов под урожай следующего года, подчеркнул глава. Он также поздравил аграрные предприятия с завершением уборочной кампании.