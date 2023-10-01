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80 тысяч тонн зерновых собрали аграрии Юргинского района

Экономика, 17:02 16 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

80 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур собрали с 28 тыс. га аграрии Юргинского района. Урожайность составила 29 центнеров с гектара, сообщил глава района Виктор Васильев в своем ТГ-канале.

Под посев будущего года хозяйства засыпали 100 % семенного материала. Продолжается накопление материально-технических ресурсов под урожай следующего года, подчеркнул глава. Он также поздравил аграрные предприятия с завершением уборочной кампании.

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# АПК , уборочная кампания , Юргинский район

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