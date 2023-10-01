Новая дорожная разметка для пожарной техники появилась в Тюмени

| Фото: скриншот из видео "Тюменского времени" | Фото: скриншот из видео "Тюменского времени"

Новая дорожная разметка для пожарной техники появилась в Тюмени на ул. Луначарского, 61. Красно-белая площадка нужна, чтобы техника могла беспрепятственно проехать на место происшествия, сообщает "Тюменское время".

"Автомобилей во дворах очень много. Установка этой площадки позволяет оперативно прибыть, поставить технику, развернуться и приступить к ликвидации пожара. В настоящее время разметка установлена у многих ТРЦ. Мы будем продолжать эту работу", - сказал начальник отделения нормативно-технической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени Евгений Гаврилович.

Красно-белая разметка наносится на площадку 10х4 м. Рядом должен стоять знак "Остановка запрещена" и "Площадка специальной пожарной техники".

В Калининском административном округе таких площадок будет две. В 2024 году разметка появится во дворе ул. Клары Цеткин, 21.

"Мы предусматриваем, чтобы этот элемент был расположен в таком месте, где жители не паркуются. Рассматриваются еще иные территории: социальные объекты, многоквартирные дома, чтобы данные площадки учитывались при застройке территории", - добавил руководитель управы Калининского округа Олег Савчук.

Подобные площадки пока являются пилотными проектами. Они знакомят жителей с новой дорожной разметкой.