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Тюменские студенты стали победителями IT-чемпионата нефтяной отрасли в рамках Российской энергетической недели

Общество, 17:36 16 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Магистранты передовой инженерной школы Тюменского госуниверситета одержали победу в направлении "Р7-Офис" среди студенческих команд, сообщает информационный центр правительства региона.

Это соревнования по работе на российском программном обеспечении — табличном редакторе.

В составе команды: Александр Леушин (магистерская программа "Разработка интеллектуальных систем"), Даниил Кривоногов, ("Разработка интеллектуальных систем"), Денис Андриуца ("Геология и разработка месторождений нефти и газа").

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# музыканты , соревнования

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