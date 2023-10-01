Тюменские студенты стали победителями IT-чемпионата нефтяной отрасли в рамках Российской энергетической недели

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Магистранты передовой инженерной школы Тюменского госуниверситета одержали победу в направлении "Р7-Офис" среди студенческих команд, сообщает информационный центр правительства региона.

Это соревнования по работе на российском программном обеспечении — табличном редакторе.

В составе команды: Александр Леушин (магистерская программа "Разработка интеллектуальных систем"), Даниил Кривоногов, ("Разработка интеллектуальных систем"), Денис Андриуца ("Геология и разработка месторождений нефти и газа").