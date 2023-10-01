  • 16 октября 202316.10.2023понедельник
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Участок улицы Ленина открыт для движения в Тюмени

Общество, 17:45 16 октября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Рабочее движение по улице Ленина на участке от улицы Республики до улицы Красина в Тюмени запустили 15 октября. Благодаря большому объему завершенных работ это удалось сделать раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом, сообщает администрация города.

На участке от музея "Городская дума" до улицы Красина произведена замена всех инженерных сетей.

"Параллельно с ремонтом улицы на объекте велись раскопки. Важно было не мешать делать каждому свою работу: дорожникам – строить, археологам – находить артефакты", – сказали в администрации.

﻿

Проезжая часть улицы Ленина представлена тремя полосами движения. Из новшеств: крайняя правая обеспечивает приоритет движения общественного транспорта, и здесь нет привычных горожанам заездных карманов. В скором времени на посадочных площадках появятся три "умные" остановки, а на проезжей части для автобусов будет нанесена зигзагообразная желтая разметка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# дорожное движение , улица Ленина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:53 16.10.2023Новый сквер открылся в историческом центре Тюмени
18:30 16.10.2023Спектакль-балаган представят публике в день рождения Конька-горбунка в Ишиме
18:09 16.10.20231750 детей из Тюменской области посетят выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве
18:08 16.10.2023Найденные при сносе школы старинные надгробия исследуют в Тюмени