Участок улицы Ленина открыт для движения в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Рабочее движение по улице Ленина на участке от улицы Республики до улицы Красина в Тюмени запустили 15 октября. Благодаря большому объему завершенных работ это удалось сделать раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом, сообщает администрация города.

На участке от музея "Городская дума" до улицы Красина произведена замена всех инженерных сетей.

"Параллельно с ремонтом улицы на объекте велись раскопки. Важно было не мешать делать каждому свою работу: дорожникам – строить, археологам – находить артефакты", – сказали в администрации.

Проезжая часть улицы Ленина представлена тремя полосами движения. Из новшеств: крайняя правая обеспечивает приоритет движения общественного транспорта, и здесь нет привычных горожанам заездных карманов. В скором времени на посадочных площадках появятся три "умные" остановки, а на проезжей части для автобусов будет нанесена зигзагообразная желтая разметка.