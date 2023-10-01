1750 детей из Тюменской области посетят выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

1 тыс. 750 детей из Тюменской области посетят выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает информационный центр правительства региона.

Заседание Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" провел губернатор Тюменской области Александр Моор 16 октября.

Ключевая тема встречи — посещение организованными группами детей из Тюменской области выставки-форума "Россия" в Москве.

Оценить выставку смогут юные жители региона от семи до 17 лет. В их число входят активисты регионального отделения "Движения первых"; ребята, добившиеся высоких результатов в спорте, науке, культуре и образовании; дети из многодетных семей; дети оставшиеся без попечения родителей; дети участников СВО.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги участия региона в "Движении первых", отметил, что тюменские ребята достигли значительных результатов на всероссийском уровне.

"Команда Тюменской области стала победителем первого Всероссийского фестиваля "Российская школьная весна", региональный медиацентр "Движения первых" признан лучшим в стране, команда Казанского района, которая представляла наш регион, стала победителем Всероссийского туристического слета. Тюменская область входит в число первых регионов, где открыт региональный центр движения", – сказал Александр Моор.