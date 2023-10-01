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92 фотоловушки есть в распоряжении тюменских лесных инспекторов

Общество, 16:37 17 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

92 фотоловушки есть в распоряжении сотрудников лесной охраны в Тюменской области. С их помощью инспекторы следят за обстановкой в лесах и выявляют нарушителей, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

Их применяют с 2018 года и устанавливают в местах, где нарушения наиболее вероятны. В объективы попадают чёрные лесорубы и нелегальные добытчики полезных ископаемых, виновники несанкционированных свалок и сливов жидких отходов.

Снимки, сделанные фотоловушкой, помогают установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности. В 2023 году государственные лесные инспекторы выявили с помощью фотоловушек два нарушения лесного законодательства: незаконную рубку и слив жидких отходов.

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# лесной комплекс

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