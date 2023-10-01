Школьники СИБУР-класса из Казани посетили Тобольск

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

10-классники из СИБУР-класса лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии – филиала Казанского национального исследовательского технологического университета посетили "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Поездку организовали в рамках профориентационной работы и реализации программы "Город открытий".

Ученики посетили инновационный образовательный центр СИБУРИНТЕХ. У старшеклассников была уникальная возможность посмотреть учебные аудитории и лаборатории и своими глазами увидеть, где готовят специалистов для компании. Во время экскурсии на нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" ребята познакомились с современной нефтегазохимией России, с деятельностью предприятия, увидели, где и как рождаются полимеры. Десятиклассники посетили исторический контур компании, проехали по новой части промплощадки, а на смотровой площадке полетали над заводом в VR-очках.

Первый день в Тобольске закончился обзорной экскурсией по территории единственного каменного Кремля за Уралом – Тобольского. Во второй день ребята отправились в школу № 18. На экскурсии им показали профильные брендированные классы, где каждый пообщался с учениками учебного заведения.

Школьники также приняли участие в мастер-классе на тобольской фабрике художественных косторезных изделий и сделали себе небольшие украшения с помощью мастеров косторезной промышленности. Затем посетили мультицентр "Моя территория", где познакомились с авторской разработкой Тюменской области - настольной игрой "Кадры будущего", направленной на знакомство с востребованными профессиями.

"Меня с детства привлекали научные фокусы и опыты, - рассказывает десятиклассница Ралина Хуснутдинова. – На уроках химии мы, пройдя теорию, можем закрепить на практике полученные знания, и становится ясно, как на самом деле все устроено. Поэтому мой выбор "СИБУР-класса" неслучаен. Важно, что перед выбором профессии у меня есть возможность побывать на предприятиях, увидеть производство".

Открывшийся "СИБУР-класс" стал первым в Казани. При зачислении в него учитывались результаты государственной итоговой аттестации по окончании 9 класса, средний балл аттестата и портфолио проектов, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехим".