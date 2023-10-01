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Школа искусств "Этюд" победила на окружном этапе конкурса Минкультуры России

Общество, 18:16 17 октября 2023

со страницы Елены Майер во ВКонтакте | Фото: со страницы Елены Майер во ВКонтакте

Школа искусств "Этюд" одержала победу на окружном этапе конкурса Минкультуры России "Лучшая детская школа искусств" в номинации "Городская". Теперь она представит Уральский федеральный округ в финале в Москве.

Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

"ДШИ "Этюд" – самая большая школа искусств России. Ее контингент составляет три тысячи учащихся. В школе действует 31 творческий коллектив, в том числе пять оркестров, являющихся гордостью региона", — написала Елена Майер.

Она добавила, что в номинации "Сельская" на окружном этапе регион достойно представила Онохинская ДШИ Тюменского района. Всего в конкурсе приняли участие 10 городских и сельских детских школ искусств из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО.

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# Елена Майер , конкурс , Министерство культуры РФ , школа

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