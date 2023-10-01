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Суд обязал собственника жилья в Ишиме обеспечить доступ к газовому оборудованию

Общество, 17:32 17 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доступ к газовому оборудованию для технического обслуживания по решению суда должен обеспечить собственник жилья в Ишиме. Мужчина трижды игнорировал требования обслуживающей организации, пока она не обратилась в суд.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, первое уведомление о допуске в жилье для техобслуживания мужчине направили в феврале. Но он не получил его, как и еще два последующих.

Помимо того, что мужчина обеспечит доступ, он еще уплатит 6 тыс. рублей пошлины в пользу государства.

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# газовое оборудование , судьи

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