Суд обязал собственника жилья в Ишиме обеспечить доступ к газовому оборудованию
Общество, 17:32 17 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Доступ к газовому оборудованию для технического обслуживания по решению суда должен обеспечить собственник жилья в Ишиме. Мужчина трижды игнорировал требования обслуживающей организации, пока она не обратилась в суд.
По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, первое уведомление о допуске в жилье для техобслуживания мужчине направили в феврале. Но он не получил его, как и еще два последующих.
Помимо того, что мужчина обеспечит доступ, он еще уплатит 6 тыс. рублей пошлины в пользу государства.