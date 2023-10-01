Суд обязал собственника жилья в Ишиме обеспечить доступ к газовому оборудованию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доступ к газовому оборудованию для технического обслуживания по решению суда должен обеспечить собственник жилья в Ишиме. Мужчина трижды игнорировал требования обслуживающей организации, пока она не обратилась в суд.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, первое уведомление о допуске в жилье для техобслуживания мужчине направили в феврале. Но он не получил его, как и еще два последующих.

Помимо того, что мужчина обеспечит доступ, он еще уплатит 6 тыс. рублей пошлины в пользу государства.