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Выставка к 100-летию Тюменского района открылась в музее "Городская дума"

Общество, 16:01 22 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "100 лет Тюменскому району" работает в музее "Городская дума" (ул. Ленина, 2) в Тюмени. Она посвящена местным промышленным предприятиям, культурному наследию, туристическим объектам. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал методист музея Павел Малиновский.

"Выставка раскрывает разные сферы жизни Тюменского района. Среди образцов декоративно-прикладного искусства представлены тюменский ковер, урало-сибирская роспись. О промышленном производстве можно узнать через историю "Пышминской птицефабрики", "ТюменьАгро", Винзилинского стекольного завода и других предприятий", — отметил он.

В создании выставки участвовал Успенский краеведческий музей имени Сотникова. Там экспонируется первый российский мотоблок "Геркулес", созданный умельцем из Тюменского района Эдуардом Мельковым.

Экспозиции работает до 3 декабря. Вход свободный. Возрастная категория: 0+.

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# выставка , Тюменский район

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