Новые машины скорой помощи получили в Сорокинском и Викуловском районах
Общество, 17:21 18 октября 2023
| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
Двумя новыми машинами скорой помощи пополнился автопарк Областной больницы № 4. Они будут работать в Сорокинском и Викуловском районах, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Ключи от автомобилей бригадам вручил главный врач Областной больницы № 4 Александр Синельников.
В новых машинах машинах установлены передовые системы связи, мониторинга и диагностики. Это позволит точно и оперативно оценить состояние пациента и предоставить ему необходимую помощь на месте и в пути.