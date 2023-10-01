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Новые машины скорой помощи получили в Сорокинском и Викуловском районах

Общество, 17:21 18 октября 2023

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Двумя новыми машинами скорой помощи пополнился автопарк Областной больницы № 4. Они будут работать в Сорокинском и Викуловском районах, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Ключи от автомобилей бригадам вручил главный врач Областной больницы № 4 Александр Синельников.

В новых машинах машинах установлены передовые системы связи, мониторинга и диагностики. Это позволит точно и оперативно оценить состояние пациента и предоставить ему необходимую помощь на месте и в пути.

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# здравоохранение , скорая помощь

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