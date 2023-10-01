Глава Минцифры: в Тюменской области рождаются перспективные цифровые решения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области рождаются перспективные цифровые решения. А многие из них прошли апробацию в регионе и затем тиражируются на другие субъекты. Об этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал на пресс-подходе форума "Инфотех" в Тюмени 18 октября.

"Исторически Тюменская область всегда в лидерах, а удерживаться на этой позиции всегда сложнее. Нужно все время наращивать темпы, но региону это удается. Сегодня мы увидели много классных передовых решений, которые используются в области, и, кроме того, они были здесь впервые апробированы, а после этого начали тиражироваться в других субъектах РФ. В этом смысле в Тюменской области рождаются перспективные цифровые решения, которые помогают сделать жизнь граждан более удобной и комфортной", - подчеркнул глава министерства.

В области импортозамещения он отметил массовый переход на отечественные операционные системы, офисные пакеты.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства "Тюменская линия", оценил конкуренцию регионов в сфере цифровых технологий.

"Регионам не стоит конкурировать между собой. Наоборот, нужно сотрудничать. Сегодня нужно двигаться максимально быстро, смотреть лучшие практики и адаптировать их, апробировать и внедрять", - отметил глава региона.

Сотрудничеству способствуют такие площадки, как "Инфотех". Он отметил, что Тюменская область движется по своей стратегии развития, опираясь на стратегические документы федерального уровня. "Но при этом опираемся на то, что уже сделано на перспективу, в чем есть эффективность, и по тем направлениям, где готовы и люди, и системы для внедрения", - пояснил стратегию Александр Моор.

Он также обозначил, что внедрение решений и продуктов искусственного интеллекта должны быть ориентированы и удобны жителям Тюменской области.

Оксана Корнеенкова