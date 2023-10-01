СИБУР и Тюменская область представят совместные достижения в развитии кадров для нефтехимии на выставке "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

СИБУР и Тюменская область на выставке "Россия" представят совместные достижения в развитии профессиональных кадров для нефтехимии и смежных отраслей.

В ходе международной выставки-форума "Россия", которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 14 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве, посетителям "Дома полимеров" расскажут о достижениях в области работы с молодыми специалистами нефтехимии в рамках образовательных программ в партнерстве с ведущими техническими высшими и средними специальными учебными заведениями в Тюменской области. Эти программы направлены на поддержку будущих и действующих специалистов нефтегазохимической отрасли: разработку современных и эффективных методик их подготовки, помощь в выборе профессиональной ориентации, трудоустройство и повышение квалификации молодых сотрудников отраслевых предприятий.

Одной из основных национальных задач является подготовка высококвалифицированных кадров по разным направлениям. СИБУР как компания-лидер нефтехимической отрасли в регионах России проводит совместную работу с профильными учебными заведениями, направленную на повышение уровня подготовки специалистов в области химии, нефтехимии, механики, использовании профильных IT инструментов и других, которые в ближайшей и среднесрочной перспективе будут способствовать повышению конкурентоспособности российской нефтегазохимической отрасли и страны на мировом рынке.

Так, многолетнее сотрудничество СИБУР с вузами и ссузами предполагает, помимо повышения эффективности программ обучения студентов, прохождение стажировок на объектах компании. Отдельный фокус внимания – синхронизация академических программ обучения, зачастую не успевающих за стремительными имениями в бизнесе, с требованиями к уровню профессиональной подготовки специалистов со стороны работодателей. Для этого СИБУР проводит экскурсии на производства компании для педагогов и учащихся, организует встречи с профильными экспертами, обеспечивает учебные заведения современным оборудованием и участвует в разработке стандартов обучения.

Такие вузы как Тюменский индустриальный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Томский политехнический университет, МГТУ им Баумана являются партнерами образовательной программы СИБУРа "Траектория", участники которой (студенты инженерных специальностей) проходят дополнительную расширенную подготовку по дисциплинам, связанным с нефтегазохимической отраслью, производственную практику на предприятиях компании, получают консультационную поддержку специалистов компании при подготовке дипломной работы, знакомятся с корпоративной культурой СИБУРа. После выпуска они присоединятся к команде СИБУРа и будут работать над масштабными проектами компании. Популярность корпоративных образовательных программ среди студентов высокая, конкурс на отдельные направления достигает 10 человек на место: на каждый новый отбор приходят порядка 500 студентов.

На этом работа с молодыми специалистами не заканчивается. Для выпускников профильных специальностей до 27 лет действует программа адаптации и развития "Первый элемент". После полугода стажировки с решением реальных задач и погружением в жизнь коллектива приглашение на работу в компании получают лучшие кандидаты.

В Тобольске работает учебный центр СИБУРИНТЕХ, где реализуются программы развития профессиональных навыков и компетенций инженерного и рабочего состава предприятия, целевых студентов и школьников. Здесь практико-ориентированное обучение ведется при помощи преподавателей из числа сотрудников компании, приглашенных экспертов из ведущих технических университетов России, представителей лицензиаров-разработчиков химических технологий. Для погружения в производственный процесс еще на стадии обучения Центр оснащен тренажерными комплексами, полностью соответствующим новейшим образцам оборудования на промышленных объектах СИБУРа. Возможности СИБУРИНТЕХа также позволяют реализовывать программы повышения квалификации для специалистов компаний отечественного нефтегазового сектора.

В результате комплексного подхода к подготовке кадров, ежегодно сотрудниками компании, в том числе в Тюменской области, становится более 500 молодых специалистов, с 2024 года – это число вырастит до 1000 человек в год. Показательным является тот факт, что каждый третий из пришедших молодых специалистов уже через 2-3 года переходит на следующую карьерную ступень.

Ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова: "Компания СИБУР, наш давний и надежный партнер, выступает мостиком между теорией и практикой, студенты получают актуальные навыки для работы еще на стадии получения базовых знаний в учебных заведениях. Совместная программа с компанией создает условия для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов в нефтехимической индустрии".

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер: "Нефтехимия формирует мощный мультипликативный эффект для развития как экономики страны в целом, так и нашего региона в частности. Тем заметнее вклад СИБУРа в развитие профессиональных кадров на территории Тюменской области – программы профориентации, подготовки кадров и стажировки сфокусированы не только на специалистах нефтегазовой отрасли, но и на смежных профессиях. Так компания вносит вклад в развитие смежных отраслей".

"Дом полимеров" на выставке "Россия" призван также развить интерес у молодёжи к современным рабочим профессиям в отрасли. Там будут проводиться регулярные экскурсии для школьников из регионов страны, мастер-классы, пройдут карьерные дни вузов для старшеклассников и абитуриентов, которые хотят определиться с будущей профессией. Помогать с презентационными, экскурсионными и образовательными активностями на павильоне будут студенты вузов-партнеров СИБУРа.

Член правления – исполнительный директор СИБУРа Александр Петров: Современная нефтехимия охватывает разные сферы знаний, и это не отрасль одной профессии. Наши сотрудники не только эксплуатируют производства, но и участвуют в запуске масштабных проектов, разработке цифровых решений, новых свойств материалов под потребности конечных отраслей. Мы помогаем подготовить многопрофильных специалистов с самым широким набором навыков и компетенций не только в химии, но в и математике, физике, IT-технологиях и других сферах. При этом наша образовательная поддержка начинается со школы. Совместно с общеобразовательными заведениями Тюменской области и других регионов мы проводим еще и регулярные интересные и запоминающиеся занятия со школьниками, которые формируют отношение детей и родителей к химии как к потенциальной будущей профессии, а к компании – как к будущему работодателю. Частично эти программы в виде мастер-классов и лекций будут проводиться и в "Доме полимеров".