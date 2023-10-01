NGFW-битва впервые состоялась на форуме "Инфотех" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Производители средств защиты в части межсетевого экрана нового поколения приняли участие в батле "ИБ без границ: брось вызов: NGFW" в рамках XVI цифрового форума "Инфотех". Он проходит в Тюменском технопарке 18 и 19 октября.

Такой формат впервые проводится в Тюменской области, заверил соорганизатор форума, генеральный директор группы компаний "Анлим" Максим Овсянников. Событие собрало практически всех существующих в России производители средств защиты и вендорные компании в части NGFW (Next-generation firewall) – платформы сетевой безопасности.

"Это экспериментальный вариант для региона. В Москве такие истории проводились, в регионах такого не было. Задача выступающих рассказать по-честному, о чем они заявляют, что работает в их продукте, что они доделают. Это конкуренция: производители знают друг друга глубже, будут оспаривать, когда услышат голословные заявления. Мы добьемся честности и открытости перед потребителем", – сказал он.

Каждая компания выступила со своей презентацией. В ходе "прожарки" первым выступил эксперт по продуктам безопасности компании Check point Дмитрий Кудро. Он рассказал об использовании искусственного интеллекта с точки зрения информационной безопасности. Отметим, главной темой форума стал именно искусственный интеллект.

"2023 год стал годом искусственного интеллекта. ИИ появляется практически в каждой области нашей жизни. Например, искусственный интеллект в медицинских исследованиях помогает улучшить качество жизни. В частности ИИ отлично справляется с задачей по созданию контента, музыкальных произведений. Но технологии могут использоваться и на темной стороне жизни", – добавил он.

В различных решениях от этой компании используется около 40 движков, которые позволяют улучшить защиту от угроз, предвидеть их. Одним из примеров использования искусственного интеллекта является борьба с фишингом. ИИ, например, позволяет определить, является ли пришедшее на электронную почту письмо или сайт фишинговым.

Работа форума "Инфотех" продлится 19 октября. В программе – церемония присоединения УФО к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, киберучения, пленарная сессия "Проект "Умный город". Лучшие практики. Искусственный интеллект в цифровой трансформации и развитии муниципальных образований", круглый стол партийного проекта "Цифровая Россия" и другое. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова