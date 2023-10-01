Более 9 тысяч тюменцев улучшили жилищные условия за пять лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 9 тыс. человек улучшили свои жилищные условия в Тюмени с 2019 года благодаря переселению людей из аварийного жилищного фонда.

Об этом рассказала директор департамента имущественных отношений администрации Тюмени Ольга Федоренко. Она отметила, что город является одним из лидеров в части расселения аварийного жилищного фонда.

С 2019 по 2023 годы расселено 505 многоквартирных домов. Это более трех тыс. жилых помещений общей площадью 142 тыс. квадратных метров. В них проживали 9 тыс. 133 человека. "505 домов составили 73 процента от общего количества аварийного фонда Тюмени", – добавила Ольга Федоренко.

По данным на 1 октября 2023 года подлежат расселению 294 многоквартирных дома. Это 3 тыс. 214 жилых помещений, где проживают 5 тыс. 858 человек.

С 2019 года проводится региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья в Тюменской области. Окончательный срок реализации – 2023 год. Ранее там был указан декабрь 2025 года. Расселению подлежали 264 многоквартирных дома, в которых проживали 6 тыс. 620 человек. На сегодня расселено 244 здания. 6 тыс. 467 человек смогли улучшить жилищные условия. Процент исполнения адресной программы составляет чуть более 97,4 %.

Параллельно региональной переселение осуществлялось в соответствии с областной программой переселения из малоэтажных домов, так называемый блокированной застройки. Завершить ее планируют в 2025 году. Остается расселить 99 домов, в которых проживают 592 человека. 1 тыс. 299 тюменцев уже переехали в комфортное жилье из 132 домов. Всего в плане изначально обозначено расселение 231 дома.

В городе продолжается расселение из подлежащих сносу домов на улице Камчатской. Этот процесс планируют завершить до конца 2023 года. Муниципальная программа включала мероприятия по переселению людей из 81 дома. Из этого числа расселены 47 домов. Новым жильем обеспечены 1 тыс. 387 человек. Подлежат расселению еще 34 дома.

"Помимо мероприятий программ в городе активно реализуется инструмент комплексного освоения и развития территорий. С 2012 по 2021 годы администрация приняла 16 решений по развитию застроенных территорий площадью 71 гектар. На сегодня два договора исполнены в полном объеме: построены ЖК "Квартал на Московском" и ЖК "Европейский берег". 13 договоров находятся в стадии реализации. Из них по семи договорам завершены мероприятия по обеспечению граждан жильем. Один договор расторгнут в одностороннем порядке по инициативе администрации Тюмени в связи с неисполнением застройщиком обязательств", – добавила директор департамента имущественных отношений администрации Тюмени.

Отметим, также в Тюмени принято 17 решений о комплексном развитии территорий. Площадь сноса составит более 100 тыс. квадратных метров, а ввода жилья – 1,5 млн квадратных метров. На сегодняшний день заключено 16 договоров КРТ. На четвертый квартал 2023 года запланированы торги по еще одной территории.

Инна Пахомова