Песни и рассказы могут отправить тюменцы на Всероссийский конкурс "Памяти героев верны!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы старше 14 лет могут принять участие в первом Всероссийском конкурсе творческих работ "Памяти героев верны!".

Он посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса и Луганской народной Республики, сообщают организаторы.

Среди номинаций: рассказы, стихи, песни и фотографии.

Подать заявку можно до 5 ноября на электронный адрес: a.levinova@gosfondveteranov.gov.ru. Дополнительная информация о номинациях, условиях участия, а также бланк заявки доступны по ссылке.