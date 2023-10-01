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Песни и рассказы могут отправить тюменцы на Всероссийский конкурс "Памяти героев верны!"

Общество, 08:56 23 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы старше 14 лет могут принять участие в первом Всероссийском конкурсе творческих работ "Памяти героев верны!".

Он посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса и Луганской народной Республики, сообщают организаторы.

Среди номинаций: рассказы, стихи, песни и фотографии.

Подать заявку можно до 5 ноября на электронный адрес: a.levinova@gosfondveteranov.gov.ru. Дополнительная информация о номинациях, условиях участия, а также бланк заявки доступны по ссылке.

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# конкурсы , СВО

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