Форум специалистов культуры и искусства пройдет в Тюмени

| Фото: из группы "Вышиваем Тюменскую область" во ВКонтакте | Фото: из группы "Вышиваем Тюменскую область" во ВКонтакте

VI профессиональный форум специалистов культуры и искусства "Культура в городской среде. Открытые Территории" пройдет в Тюмени с 20 по 24 октября. Участников ждут мастер-классы, лекции и вебинары, обмен опытом с экспертами из разных городов России.

Как отметили в городском департаменте культуры, форум разбит на четыре функциональных блока - "Люди", "Диалоги", "Сообщества" и "Пространства". Каждый из них предполагает работу дискуссионных площадок, куда приглашены спикеры, эксперты, партнеры, которые будут интересны и полезны профессиональному сообществу.

Первый день форума, 20 октября, посвятят деловым встречам. Участники изучат опыт коллег из других ведомств. Делегация сотрудников учреждений культуры посетит театральный центр "РяДом", арт-резиденцию "Цех" и другие учреждения. На онлайн лекциях своим опытом поделятся спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска.

23 октября в городской администрации пройдет пленарное заседание "Городская культура: открытые территории, инициативы, сообщества". Затем свою работу начнут секции по различным направлениям. В их числе, взаимодействие учреждений культуры и бизнеса, наставническая деятельность педагога в системе дополнительного образования и другие. Будут рассмотрены вопросы работы с одаренными детьми, с детьми с ОВЗ.

24 октября в Музее им. И. Я. Словцова продолжится работа секций, где будут освещены такие темы, как "Креативные индустрии: ресурсы для культуры", "Формирование индивидуального плана развития сотрудника учреждения культуры" и другие. Спикерами выступят специалисты из Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Сургута.