До пяти лет тюрьмы грозит ишимцу за угон машины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее судимому 48-летнему ишимцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет за угон автомобиля. С заявлением об угоне ВАЗ-2105 в полицию обратился житель Ишима 1989 г.р., сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого. Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что испытывает личную неприязнь к потерпевшему и хотел навредить ему. В состоянии алкогольного опьянения злоумышленник на ул. 4-й Северной заметил автомобиль потерпевшего. Он воспользовался ключами, оставленными в замке зажигания, и уехал. Опыта управления транспортными средствами у подозреваемого не было, поэтому через несколько десятков метров "Лада" съехала в яму и заглохла, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Максимальное наказание статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.