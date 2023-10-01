Просветительские работы и выезды выходного дня организуют для тюменских семей мобилизованных

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Социальный проект для семей мобилизованных и военных, участвующих в СВО, стартовал в Тюменской области. Все мероприятия проекта направлены на улучшение психологического климата в семьях участников СВО. Особое внимание уделяется работе с психологами, а также изучению практик психологической самопомощи, сообщает пресс-служба департамента социального развития региона.

14 октября состоялась первая встреча женского клуба "Жена Героя", которую посетили 16 женщин. В рамках мероприятия участницы встретились с психологом проекта Ириной Легкой. Также они ознакомились с оборудованием "Лингвостим", которое предназначено для процедуры, направленной на улучшение эмоционального состояния, снижение тревоги и стресса.

Для детей работала игровая комната с сухим бассейном, настольными играми, мультфильмами и вкусным угощением. Специально для ребят организаторы проекта предусмотрели интересную познавательную и развлекательную программу.

Участниц проекта ожидает ещё много интересных встреч со специалистами, творческие и спортивные мастер-классы, полезная информация для стабилизации эмоционального состояния. Также, 35 семей ожидает выезд в "Олимпийскую Ребячку" для участия в программе выходного дня.

Отметим, не менее 100 участников проекта, проживающих на юге Тюменской области, получат новые знания в области сохранения психологического и физического здоровья, познакомятся с формами семейного досуга, улучшат микроклимат в семье, получат "Релакс-Боксы" с необходимым инвентарём для занятий в домашних условиях.