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Четыре моста отремонтируют по нацпроекту в Тюменской области в 2024 году

Экономика, 09:51 23 октября 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Четыре моста отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области в 2024 году. Три из них - на Обходе Тюмени. Будут отремонтированы левое направление моста через Туру в районе Метелёво и путепроводы у Верхнего Бора и Казарово, мост через р. Вагай в с. Аромашево, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Мы ведём последовательный ремонт путепроводов на самой загруженной региональной магистрали — Обходе Тюмени. Начали с развязки на Червишевском тракте и планомерно движемся в направлении часовой стрелки. Ежегодно совершенствуем не только технологии, но и подходы к ремонту", - рассказал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Так, на плехановском путепроводе в текущем году работы разделили не на четыре этапа, как это практиковалось ранее, а на шесть. Это позволило оставить две полосы для объезда зоны ремонта.

Отметим, что в текущем году в регионе отремонтировали мост в Ишиме через р. Ишим и путепровод на Обходе Тюмени через Транссибирскую железную дорогу. Годом ранее обновлены путепроводы на объездной Тюмени на пересечении с Червишевским и Московским трактами.

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# Главное управление строительства Тюменской области , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт моста

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