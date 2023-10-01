Сказочные инкрустированные панно представили на выставке в арт-салоне Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 50 произведений из мастерской художника Елены Улькиной представили публике на новой выставке "Пространство сказки" в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки. Работы выполнены в различных техниках, в том числе авторской – инкрустации по драпу.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В основу экспозиции легла коллекция декоративных панно, созданных автором в разные годы по мотивам сказок Александра Пушкина и Петра Ершова в ее уникальной технике.

Выставка дополнена небольшой коллекцией пейзажных уральских этюдов и виртуозно исполненных карандашных рисунков из серии "Города России", посвященных архитектуре Новгорода и Тюмени.

По словам доктора искусствоведения, куратора арт-салона Натальи Сезевой, это выставка памяти, она готовилась и должна была открыться еще в прошлом году к юбилею мастера, тогда ей исполнилось 75. Но художница торопилась завершить еще одну работу – панно по мотивам сказки о Балде, поэтому открытие отложили. Но закончить ее автор не успела.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Последняя, пусть и незавершенная работа Улькиной, также заняла на выставке почетное место. С Еленой Николаевной мы проговорили концепцию, учтены все ее пожелания. Думаю, результатом мастер осталась бы довольна", - пояснила искусствовед.

Она добавила, что целый раздел выставки посвящен композициям и эскизам, потому что путь к рождению очень долгий: от создания проекта, графической разработки, кальки, эскизов и набросков до готового художественного полотна со своей символикой и эмблематикой.

Два незаконченных панно – Балда и Поп – размещены рядом с эскизами.

Как говорила сама художница Елена Улькина: "Сказочные сюжеты дают неисчерпаемые возможности путешествий и своеобразных прогулок по культурному пространству предшествующих эпох".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кстати, инструменты, которыми автор создавала свои шедевры, разработаны по ее уникальным эскизам. И вопрос, сможет ли кто-то повторить ее работы в этой технике на том же уровне, остается открытым.

Выставка продлится до ноября.

Добавим, Елена Улькина (1947–2023) – автор декоративных тематический композиций, пейзажей, работала в технике инкрустации по драпу, темперной живописи, рисунка, компьютерной графики. Член Союза дизайнеров России. Работы экспонировались на выставках в Германии, Польше, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Сургуте, Ханты-Мансийске, Ишиме, Кургане.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Кондрашкина