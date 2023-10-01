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Тюменцев приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодежи-2024

Общество, 09:07 23 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодежи-2024 с 1 по 7 марта в Сочи. Всего регион представят 120 человек.

На участие можно зарегистрироваться на сайте fest2024.com. Заявки тюменцев оценят члены регионального организационного комитета. Сейчас они решают задачи по подготовке к фестивалю. Их обсудили на очередном заседании, которое провели директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова и глава Тюмени Руслан Кухарук, сообщает информационный центр правительства субъекта.

Россияне могут заявиться до 4 ноября, иностранцы - до 1 декабря. Ожидается, что Всемирный фестиваль молодежи-2024 объединит 20 тыс. участников.

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