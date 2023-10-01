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В Омутинском районе отремонтировали 12 км дорожного покрытия

Экономика, 13:09 20 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 км дороги отремонтировали в Омутинском районе в 2023 году. Подрядная организация провела работы по восстановлению дорожного покрытия на дороге Омутинское - Армизонское с 29 по 39 км. Также выполнен ремонт участка с 5 по 7 км, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Дорожные службы устранили пучины, заменили верхние слои асфальтобетона, досыпали и укрепили обочины. Местами был вырублен кустарник, закрывающий водителям обзор. Новое асфальтобетонное покрытие уложено на площади 84 тыс. кв. м.

Напомним, в 2023 году в рамках национального проекта ремонтные работы проведены на 33 региональных дорогах. Восстановлено 148,12 км асфальтобетонного покрытия.

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# ремонт дороги

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