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В Тюмени на бульваре им. Якина Хабибуллы установили парковое оборудование

Общество, 13:42 20 октября 2023

Департамент финансов и налоговой политики администрации Тюмени | Фото: Департамент финансов и налоговой политики администрации Тюмени

11 скамеек, в том числе четыре маятниковые на подвесах, 10 урн и 19 парковочных столбиков установили на бульваре им. Якина Хабибуллы в Тюмени, сообщает пресс-служба департамента финансов и налоговой политики администрации города.

С идеей установки на бульваре паркового оборудования выступила инициативная группа жителей города. По итогам голосования горожан на сайте "Я решаю!" инициативный проект по благоустройству бульвара занял 14 место по количеству голосов, отданных за проект.

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