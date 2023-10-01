Тюменцев предупреждают о мокром снеге и гололеде 22 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резкое ухудшение погоды произойдет на юге Тюменской области 22 октября, предупредили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Пройдет мокрый снег, образуется гололед на дорогах, местами сформируется снежный покров.

Осадки ослабеют 23 октября.

В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.