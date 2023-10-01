Тюменцев предупреждают о мокром снеге и гололеде 22 октября
Общество, 12:47 20 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Резкое ухудшение погоды произойдет на юге Тюменской области 22 октября, предупредили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.
Пройдет мокрый снег, образуется гололед на дорогах, местами сформируется снежный покров.
Осадки ослабеют 23 октября.
В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.