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Тюменцев предупреждают о мокром снеге и гололеде 22 октября

Общество, 12:47 20 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резкое ухудшение погоды произойдет на юге Тюменской области 22 октября, предупредили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Пройдет мокрый снег, образуется гололед на дорогах, местами сформируется снежный покров.

Осадки ослабеют 23 октября.

В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

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