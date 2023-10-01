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Спектакль "Русский балет навсегда" представит в Тюмени народная артистка РФ

Общество, 09:29 23 октября 2023

ТКТО | Фото: ТКТО

Новый проект "Русский балет навсегда" увидят тюменцы на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 14 ноября. Его представит народная артистка РФ Илзе Лиепа, сообщает пресс-служба ТКТО.

Спектакль-концерт "Русский балет навсегда" представляет собой изысканный оммаж легендарным "Русским сезонам" Сергея Дягилева. "На протяжении всего спектакля Илзе Лиепа будет сопровождать зрителей в этом сказочном путешествии по миру русского балета", - отметили организаторы.

В двух отделениях концерта зрители увидят фрагменты из самых значимых спектаклей репертуара "Русских сезонов": "Шехеразада", "Видение розы", "Жар-птица", "Петрушка", "Спящая красавица", "Жизель", "Шопениана" без сомнения завоюют сердца тюменской публики.

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# балет , ТКТО

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