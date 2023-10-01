Малыша с редкой патологией вылечили тюменские офтальмологи

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Малыша с внутриутробным кератоувеитом вылечили офтальмологи Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. Мама с новорожденным ребенком обратилась в приемное отделение ОКБ №2. У ребенка с рождения была отечность век, покраснение, слезоточивость и помутнение глаза, сообщает областной департамент здравоохранения.

Врачи провели ряд исследований, вследствие чего был установлен диагноз - внутриутробный кератоувеит. Это достаточно редкая патология, встречающаяся в детском возрасте, рассказала врач-офтальмолог офтальмологического отделения детского стационара ОКБ № 2 Любовь Тагильцева.

"В данном случае причиной послужило то, что произошло внутриутробное инфицирование плода вирусом простого герпеса, что привело к поражению органа зрения у ребенка", – пояснила она.

Врачи-офтальмологи детского стационара совместно с неонатологами разработали специальную тактику лечения для маленького пациента. Она заключалась в ведении инъекционных противовирусных препаратов и также в противовоспалительном местном лечении.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо, симптоматика и воспалительный процесс прошли, ему назначено наблюдение у врача амбулаторно.