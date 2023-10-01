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Вологодский оркестр народных инструментов выступит в Тюмени

Общество, 08:42 23 октября 2023

пресс-служба ТКТО | Фото: пресс-служба ТКТО

Оркестр русских народных инструментов Вологодской областной государственной филармонии имени В. А. Гаврилина выступит в Тюмени 9 ноября. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженная артистка России Галина Перевозникова, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

"Это один из ведущих профессиональных музыкальных коллективов России, сохраняющих традиции национального академического исполнительского искусства игры на русских народных инструментах. В репертуаре - произведения В. Андреева, Н. Фомина, Н. Будашкина, В. Городовской, сочинения Й. Гайдна, В. Моцарта, Дж. Верди, Э. Грига, С. Рахманинова и других корифеев русского и мирового музыкального искусства", - отметили в ТКТО.

Для тюменцев выступят лауреат международных конкурсов Мария Власова (аккордеон, Москва), солист Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, заслуженный артист РФ Валерий Микицкий (тенор, Москва).

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# концерты , ТКТО , филармония

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