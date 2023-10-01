Сложную операцию на трахее у 23-летней девушки успешно выполнили тюменские врачи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медики Областной клинической больницы №1 Тюмени провели сложнейшую торакальную операцию и спасли 23-летнюю женщину.

Девушка выжила после ДТП, провела 12 дней в коме. Имела место длительная поддержка в дыхании, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, установка трахеостомы. Спустя время у пациентки появился сначала странный свист при дыхании, затем хрипота и одышка.

Торакальный хирург Владислав Ноздряков, осмотрев девушку, сразу понял, что проблема связана с разрастанием рубцовой ткани после трахеостомической трубки. Оперативно собранная бригада эндоскопистов в качестве подготовительного этапа провела малоинвазивное вмешательство для увеличения просвета трахеи. Далее была самая трудная часть.

Дело в том, что очаг заболевания находился в нижнем отделе, там, где трахея делится на бронхи. Нижний стеноз — это редкая патология. При такой локализации радикальная операция имеет большие риски. Малейшая непредвиденная ситуация может стать фатальной. Успех определялся не только мастерством хирургической бригады, но и ресурсом организма пациента.

"В нашем случае молодой и крепкий организм пациентки стал положительным фактором, и операция прошла без осложнений", — рассказал заведующий отделением торакальной хирургии №1 Максим Кобелев.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе медучреждения.