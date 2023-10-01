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Как быть с повышенным аппетитом, рассказала тюменский эндокринолог

Общество, 11:39 21 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как быть с таким явлением, как повышенный аппетит, рассказала тюменский врач-эндокринолог "МКДЦ" Анна Бучельникова. По мнению специалиста, для начала важно понять, что существует два подтипа голода — физиологический и психологический.

Физиологический голод обусловлен недостатком питательных веществ, нарастает постепенно, спустя несколько часов после приема пищи, и проходит после насыщения. Психологический голод зависит от эмоционального состояния человека. Он возникает внезапно, ощущается как непреодолимое желание к определенному продукту и не проходит после приема пищи.

Избавиться от повышенного аппетита моментально невозможно. Для этого необходимо постоянно заниматься организацией правильного питания. Это поможет не только снизить чувство голода, но и сбалансировать работу гормональной системы, метаболизма клеток и постепенно приведет к оздоровлению организма в целом. Если же это не выправит ситуацию, то стоит оперативно обратиться в медицинское учреждение, пишет Тюменская область сегодня.

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