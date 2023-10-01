Мастер-классы ждут тюменцев на фестивале авангардного японского танца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль авангардного японского танца состоится в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени с 30 октября по 1 ноября. Во время фестиваля пройдут три мастер-класса.

30 октября в 15 часов танцовщица и режиссер Наталья Бриль расскажет о визуальной поэзии. 30 и 31 октября в 18 часов 30 минут актриса и режиссер Наталья Жестовская проведет мастер-класс по буто "Шаг в темноту". 31 октября в 15 часов пройдет мастер-класс "Работа с предметом" от директора и режиссера интерактивного театра "Три апельсина" Татьяны Панаиоти.

1 ноября в 19 часов состоится вечер буто-спектаклей.

Событие стало победителем конкурса творческих проектов "ЦЕХ", пишет КП-Тюмень.