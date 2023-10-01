Тюменцам рекомендуют подремонтировать дачи к зиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При подготовке дачи к зиме эксперты рекомендуют проверить работу систем тепло- и водоснабжения, канализационных сетей, исправность строительных конструкций. На них идет большая нагрузка из-за морозов и обильных осадков, поэтому при обнаружении неисправностей их стоит подремонтировать.

Особое внимание необходимо уделить кровле. На ней не должно быть щелей, зазоров, и повреждений, особенно в местах, где она примыкает к стенам и дымоходам. Для безопасности зимних прогулок во дворе установите снегозадержатели на крыше.

Не забудьте прочистить водостоки. При листопаде их обычно забивает листвой. Удалите ветки деревьев, которые касаются дома или нависают над крышей. Они могут не выдержать тяжести снега и сломаться, повредив кровлю или стать причиной травм, пишет tmn.aif.ru.