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Лучших работников в сфере молодежной политики выберут в Тюмени

Общество, 16:48 21 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на ежегодный региональный конкурс "Лучший работник в сфере государственной молодежной политики Тюменской области" проводится до 2 ноября, сообщает Мегатюмень.

К участию приглашают специалистов от 18 лет, которые реализуют свою деятельность на территории юга Тюменской области и работают в сфере молодежной политики не менее полугода. На конкурсе шесть номинаций.

После регистрации на конкурс, участников ждет заочный этап — сотрудники молодежной политики пройдут тестирование и собеседование. По результатам конкурса 45 лучших работников молодежной политики пройдут в финал — там смогут проявить свои способности, сообщает Мегатюмень.

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