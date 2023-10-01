Лучших работников в сфере молодежной политики выберут в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на ежегодный региональный конкурс "Лучший работник в сфере государственной молодежной политики Тюменской области" проводится до 2 ноября, сообщает Мегатюмень.

К участию приглашают специалистов от 18 лет, которые реализуют свою деятельность на территории юга Тюменской области и работают в сфере молодежной политики не менее полугода. На конкурсе шесть номинаций.

После регистрации на конкурс, участников ждет заочный этап — сотрудники молодежной политики пройдут тестирование и собеседование. По результатам конкурса 45 лучших работников молодежной политики пройдут в финал — там смогут проявить свои способности, сообщает Мегатюмень.