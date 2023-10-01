Новую газированную воду "Газилла" представили на выставке "Тюменская марка"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новинку – газированную воду "Газилла" – представило ООО "Ассорти плюс" на выставке "Тюменская марка", которая проходит в Выставочном зале 21 октября.

Ранее представители компании изучили рынок и захотели сделать для детей полезную газировку. С технологами начали разрабатывать состав, который был бы натурален.

"Напиток очень вкусный и натуральный. Газировка выпускается в двух вкусах – гуава-красный апельсин, киви-банан. Без красителей, ароматизаторов. Такую новинку представляем. Мы только вышли на рынок, считаем, что у нас нет конкурентов", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проектов безалкогольной продукции ООО "Ассорти плюс" Юлия Сергеева.

Производитель выпускает две линейки продукции – газированная вода с соком "Газилла", иван-чай и сбитень "Гусли".

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Иван-чай выпускают в двух вариантах: смородина-рябина, облепиха-имбирь. Этот напиток также идет без сахара. Как говорят представители компании, его можно пить даже во время занятий спортом. На прилавке гостям показывают травы, которые добавляют в иван-чай, чтобы они понимали, что состав продукта натурален.

В состав сбитня входят два меда – подсолнечный и горный, пряности, цедра лимона и апельсина.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Напомним, 20 октября на территории Выставочного зала открыли выставку "Тюменская марка". Участие в ней принимают 70 производителей. 21 октября – последний день работы выставки-ярмарки. Посетители могут увидеть мебель, одежду, обувь и продукты питания, которые производят в Тюмени. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова