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80 активистов из Тюменской области поощрили поездкой в соседний регион

Общество, 10:36 22 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

80 активистов и волонтеров из Тюменской области поощрили поездками в Свердловскую область. Участников двух туров отбирали эксперты. В числе тех, кто уже вернулся в Тюмень - руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых и управляющий пространством Молодежного театрального центра "Космос" Кирилл Калугин.

"В Екатеринбурге я бывала не раз, и даже жила в этом городе в студенческие годы, но, благодаря гиду, в поездке я узнала интересные исторические факты о столице Урала. Город контрастов: он умело сочетает в себе промышленное наследие, богатую историю и современную архитектуру. А вид с небоскреба "Высоцкий" покорят сердце даже самого искушенного путешественника, — рассказала София Картавых.

А Кирилл Калугин благодарен региону за такое поощрение молодых активистов. По его мнению, поездка вышла очень хорошей и познавательной, пишет Мегатюмень.

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