  • 22 октября 202322.10.2023воскресенье
  • USD95,9053
    EUR101,4257
  • В Тюмени 1..3 С 6 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области водителей призвали быть более осторожными в поездках

Общество, 09:32 22 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Быть более осторожными в поездках призвали водителей Тюменской области. Это связано с ухудшением погодных условий. Автоинспекторы дежурят на всех пяти федеральных трассах в регионе, сообщает ГИББД.

"На федеральной автодороге Тюмень - Омск мокро. На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск без осадков, сухо", - уточнили в ведомстве.

Обстановка на федеральных автодорогах контролируемая. Автоинспекторы работают во взаимодействии с дорожными службами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 22.10.2023Жители Тюменской области могут подать показания счетчиков через приложение "Госуслуги.Дом"
11:26 22.10.2023Первый в стране лес по методу японского ученого посадили в Тюмени на ДОКе
11:02 22.10.2023Более 9 тысяч тюменцев улучшили жилищные условия за пять лет
10:36 22.10.202380 активистов из Тюменской области поощрили поездкой в соседний регион