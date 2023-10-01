В Тюменской области водителей призвали быть более осторожными в поездках

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Быть более осторожными в поездках призвали водителей Тюменской области. Это связано с ухудшением погодных условий. Автоинспекторы дежурят на всех пяти федеральных трассах в регионе, сообщает ГИББД.

"На федеральной автодороге Тюмень - Омск мокро. На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск без осадков, сухо", - уточнили в ведомстве.

Обстановка на федеральных автодорогах контролируемая. Автоинспекторы работают во взаимодействии с дорожными службами.